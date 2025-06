L’Udc si radica nel Vibonese: Bruno Rosi nominato responsabile per Serra San Bruno e Romano Loielo coordinatore area montana

«Il processo di radicamento dell’Udc sul territorio Vibonese e si rafforza soprattutto in funzione di una linea politica concordata con la dirigenza nazionale che ci impegna a puntare su profili di alta qualità politica professionale ed umana». Queste le parole del segretario provinciale, Stefano Luciano.

In ottemperanza a tale linea, nella giornata di ieri a seguito di un incontro operativo tenutosi a Serra San Bruno tra lo stesso Luciano e Bruno Rosi, già sindaco di Serra San Bruno, e alla presenza di Romano Loielo, sindaco di Nardodipace e del segretario regionale Salvatore Bulzomì, «si è deciso di strutturare la presenza del Partito nella zona delle Serre – ha specificato Luciano -. Per tale ragione ho nominato responsabile cittadino di Serra San Bruno lo stesso Bruno Rosi ed ho attribuito a Romano Loielo la funzione di coordinare, d’intesa anche con il segretario regionale, l’azione politica in tutta la zona montana della nostra Provincia».

«Rosi e Loielo – ha poi aggiunto il segretario provinciale Udc, Luciano – hanno dimostrato sul campo, attraverso la carica di sindaco dei rispettivi territori, di essere amministratori virtuosi e politici attenti e professionali capaci di dedicare passione e competenza per la crescita e lo sviluppo delle comunità che hanno rappresentato e che rappresentano. Per tale ragione ed in funzione della qualità dei soggetti a cui ho attribuito le predette responsabilità politiche, non posso che ritenermi fiducioso in un futuro che vede l’Udc protagonista delle prossime dinamiche politiche ed elettorali».