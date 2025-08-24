Elezioni regionali, De Nisi (Azione): «Nessuna ambiguità su Tridico, lo sosterremo ma senza simbolo del partito»

«Noi abbiamo aderito alla federazione riformista che al tavolo dei partiti ha deciso unitariamente di sostenere la candidatura di Pasquale Tridico e non ci tireremo indietro». Il consigliere regionale di Azione, Francesco De Nisi, cerca di spiegare la posizione del partito in Calabria, alla luce delle dichiarazioni del leader nazionale Carlo Calenda che ha preso le distanze dalla coalizione di centrosinistra dichiarando che «non ci saranno liste di Azione a sostegno di candidati dei 5S alle elezioni regionali». Parole, quelle di Calenda, riferite a tutte le regioni dove si andrà al voto, che sembra generare un corto circuito in Calabria. Non è così secondo De Nisi, che conferma il pieno sostegno di Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo largo, precisando però che «non ci saranno liste con il simbolo di Azione» ma che ci saranno «componenti del partito che hanno aderito alla federazione riformista che, dunque, correranno con il simbolo unitario». «Noi siamo partiti con questo polo – ha aggiunto De Nisi – che è un’aggregazione di partiti e, come deciso al tavolo, sosterremo democraticamente Tridico, portando avanti i nostri valori».

Secondo l’esponente politico vibonese, dunque, «non c’è alcuna ambiguità». «Abbiamo condiviso un percorso unitario – conclude -, ci riconosciamo pienamente nella scelta di Tridico e saremo in campo con determinazione per affermare i valori riformisti e liberali che caratterizzano la nostra comunità politica».

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni rilasciate a LaC News24 dell’altro consigliere regionale di Azione, Giuseppe Graziano: «Tridico è la migliore figura che potessimo scegliere, il meglio per le calabresi ed i calabresi, perché infonde speranza in un futuro migliore, ha a cuore il bene comune e non antepone interessi personali. Noi siamo con Tridico ed a suo sostegno stiamo allestendo la lista».