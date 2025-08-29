Antonella Grippo intervista Tridico: Perfidia anticipa l’inizio della nuova stagione su LaC Tv e parte col botto

Parte con il botto il nuovo ciclo del talk di approfondimento politico condotto da Antonella Grippo su LaC Tv. Nel corso della puntata, l’intervista a Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps e attuale capo delegazione al Parlamento Europeo del M5 Stelle, che tenta la scalata alla Cittadella, per conto del centrosinistra, contro Roberto Occhiuto.

Sarebbe, in caso di vittoria, il terzo colpo andato a segno. Nella seconda parte della trasmissione, spazio ai confronti tra esponenti degli opposti schieramenti in campo per le elezioni regionali. Si aprano le danze!

Oltre a Tridico che sarà protagonista di un’intervista, gli ospiti della puntata saranno: Nel talk: Nino Spirlì (Lega), Emanuele Ionà (Forza Italia), Fernando Pignataro (Alleanza Verdi e Sinistra), Giuseppe Graziano (Polo Riformista). L’appuntamento è per questa sera alle 21,30!