Ufficializzata anche la formazione del Carroccio in vista delle elezioni del 5 e 6 ottobre. L’ingresso dell’ex sindaco di Vibo ha determinato la fuoriuscita del commissario cittadino del partito

In vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, la Lega ha depositato la lista per la circoscrizione elettorale Centro (Catanzaro-Vibo-Crotone). Sono otto i candidati: Filippo Mancuso, presidente del consiglio della Calabria uscente e coordinatore regionale del partito, sarà il capolista. Confermato anche il consigliere uscente della Lega Pietro Raso. Come già stato annunciato, in campo anche l’ex sindaco di Vibo Valencia Maria Limardo e Gianpaolo Bevilacqua, già candidato sindaco a Lamezia Terme. In lista anche Elisenia Laudari, professionista nel settore dei trasporti, Cosima Teresa Miletta, insegnante con esperienza nel mondo della scuola, Silvia Parente, consulente aziendale e Maria Teresa Stirparo, già assessore comunale a Cutro.

Si conferma quindi la mancata candidatura di quello che fino a due giorni fa era il commissario cittadino della Lega a Vibo, Mino De Pinto, scalzato dall’ingresso nel partito, con contestuale candidatura, dell’ex sindaco Maria Limardo. Una decisione contro la quale De Pinto si è scagliato con forza, accusando il Carroccio di ingratitudine verso chi in questi anni si è speso per il partito.