Regionali Calabria, due i vibonesi nella lista Casa Riformista a sostegno di Tridico nella circoscrizione Centro

C’è tempo fino alle ore 12 di oggi, sabato 6 settembre, per presentare le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale in vista delle elezioni che si terranno il 5 e 6 ottobre. Questa mattina è stata la formazione Casa Riformista, una delle sei liste a sostegno del candidato a presidente del centrosinistra. Pasquale Tridico, a ufficializzare l’elenco dei candidati per la circoscrizione Centro, quella che comprende i collegi di Vibo, Catanzaro e Crotone.

Due i vibonesi, il consigliere regionale uscente Francesco De Nisi e il sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello. Gli altri candidati sono: Emanuela Capalbo (Cariati), Carmen Carceo (Milano), Francesco De Nardo (Catanzaro), Serena Del Negro (Catanzaro), Francesco Muraca (Catanzaro) e Raffaella Ruberto (Lamezia Terme).