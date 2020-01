Santelli presidente, il plauso della lista Porto Santa Venere

Soddisfazione per il risultato ottenuto dal centrodestra alle elezioni regionali e auguri di buon lavoro al neo governatore

Soddisfazione e auguri di buon lavoro alla neo eletta presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Li esprime, in una nota, la lista Forza Vibo Porto Santa Venere complimentandosi per il risultato che ha visto la parlamentare azzurra trionfare alle recenti elezioni regionali. «L’ampio consenso avuto – scrivono gli esponenti della maggioranza consiliare vibonese – testimonia non solo la qualità delle proposte programmatiche ma anche il desiderio di cambiamento da parte dell’elettorato calabrese che ha sonoramente bocciato il malgoverno di sinistra degli ultimi 5 anni e la politica populista e assistenzialista dei cinquestelle. C’è tanto da fare ma siamo convinti che il nuovo governo regionale lavorerà bene e senza sosta potendo contare non solo su una coalizione forte, che quando unita si dimostra invincibile, ma anche e soprattutto sulla sinergia tra istituzioni, associazioni e quanti vogliono il bene alla Calabria. Rivolgiamo il nostro augurio anche all’unico eletto nelle fila del centrodestra, Vito Pitaro, convinti che si farà portavoce dell’intero territorio in cui è stato eletto e che sarà un riferimento certo per l’intera provincia vibonese e per la sua città».