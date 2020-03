Vibo, il Partito democratico riparte da Francesco Colelli

Lo storico militante di sinistra, già avvicinatosi a via Argentaria nell’ultimo anno, è il nuovo coordinatore cittadino

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il Partito democratico di Vibo Valentia riparte da Francesco Colelli. È lui la figura scelta per guidare il nuovo coordinamento cittadino del capoluogo. «Si chiude così un percorso iniziato un anno fa – si legge in una nota diramata a margine della riunione terminata ieri a tarda serata – che ha visto il partito rinnovarsi profondamente a tutti i livelli; l’elezione di Zingaretti a segretario nazionale è del marzo scorso, mentre a Vibo, dopo le elezioni comunali del maggio scorso, il Pd ha tratto nuova linfa dalle adesioni provenienti dalla società civile, dall’associazionismo (Vibo Unica) e dalla sinistra cittadina, area di cui Colelli, a dispetto della sua giovane età, è un esponente storico».



Il partito cittadino era uscito dal commissariamento a dicembre scorso, con l’elezione del coordinamento cittadino composto da Claudia Gioia, Samantha Mercadante, Laura Arena, Antonio Iannello, Carmelo Apa, Gernando Marasco e appunto Francesco Colelli. «Il coordinamento cittadino – prosegue la nota – agirà in maniera sinergica con il gruppo consiliare a Palazzo Luigi Razza, impegnandosi nell’opposizione, ferma ma propositiva, all’amministrazione Limardo e nella costruzione di un progetto politico alternativo ad essa, che parta dall’unità del centrosinistra vibonese, uscito rafforzato dalle recenti elezioni regionali».



Questi temi e in generale «la nuova linea politica del Pd cittadino e provinciale» saranno presentati e discussi con gli iscritti, i simpatizzanti e i giornalisti, in una conferenza stampa che si terrà venerdì mattina nella sede del partito in via Argentaria.