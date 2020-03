La presidente della Regione firma un altro provvedimento per limitare ancora di più gli spostamenti e il rischio contagio. Ecco tutte le nuove disposizioni

Nuove restrizioni per tutti i cittadini calabresi. Sono quelle contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Jole Santelli. Il provvedimento firmato questa sera avrà decorrenza immediata e fino al 3 aprile prossimo. «Oggi ho firmato un’ulteriore ordinanza – spiega la governatrice – per la prevenzione e il contenimento dell’emergenza sanitaria in corso. Sono ancora tanti, infatti, coloro che affrontano con superficialità questo momento, mettendo a repentaglio la propria salute e quella degli altri calabresi».



Tra le altre cose, l’ordinanza prevede le seguenti disposizioni: obbligo per tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni; sono consentiti spostamenti individuali, solo se motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute e svolti nel tempo strettamente indispensabile; gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solo in prossimità della propria abitazione; le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o di lavoro, secondo quanto indicato; è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, salvo che per ragioni di salute in prossimità della propria abitazione e senza altre persone; è disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. L’ordinanza prevede anche il divieto dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi. Ai trasgressori si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’ordinanza è reato e comporta l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale.