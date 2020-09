Serra San Bruno boccia l’Accorduni Salerno-Censore, trionfa Barillari

Storica vittoria per la lista Liberamente che ottiene quasi 250 voti di scarto su quella con Procopio candidato a sindaco. Figliucci si ferma al 24%. Gli eletti in Consiglio

Antonio Procopio

Quando mancano i dati definitivi di poche sezioni al termine dello scrutinio, a Serra San Bruno si attesta quale nuovo primo cittadino Alfredo Barillari che già alle scorse amministrative aveva sfiorato il “colpaccio” contro il poi eletto sindaco Luigi Tassone. Alfredo Barillari con la sua lista “Liberamente” ha la meglio con circa 250 voti di scarto sul candidato Antonio Procopio della lista “Uniti per Serra” che si attesta al 34% dei voti contro il 40% di Alfredo Barillari. Ferma al 25% la lista “Per Serra Insieme” con il 25% dei consensi, espressione di Forza Italia, Fdi, più qualche altro consigliere comunale uscente. [Continua]

Luigi Tassone e Bruno Censore

Viene dunque bocciato dagli elettori di Serra San Bruno il patto politico (o “Accorduni” che dir si voglia) fra l’ex assessore regionale di Forza Italia Nazzareno Salerno e l’ex deputato e già consigliere regionale del Pd, Bruno Censore. Da tale asse politico – che comprendeva il sindaco uscente Luigi Tassone (censoriano ed a gennaio eletto consigliere regionale del Pd) ed Jlenia Tucci, vicesindaco uscente – era nata la candidatura a sindaco di Antonio Procopio.

Nazzareno Salerno e Jlenia Tucci

Gli elettori di Serra San Bruno hanno però, attraverso il voto, dichiarato di non gradire tale proposta politica che aveva riproposto l’accordo politico che nel marzo 2019 aveva consentito al sindaco Luigi Tassone di rimanere in vita (dopo il passaggio di alcuni consiglieri della sua maggioranza all’opposizione) facendosi di affiancare quale vicesindaco da Jlenia Tucci (vicina a Nazzareno Salerno e nelle amministrative del 2016 candidata contro Tassone). Nonostante l’impegno in prima persona del sindaco uscente, Luigi Tassone, che si è ripresentato quale consigliere comunale nella lista “Uniti per Serra”, Antonio Procopio esce sconfitto dalle urne. Per Serra San Bruno di certo una svolta politica storica.

In consiglio comunale per “Liberamente” entrano 8 consiglieri: Rosanna Federico, Giuseppe Antonio Zaffino, Raffaele Pisani, Raffaela Ariganello, Carmine Franzè, Sabina Maiolo, Salvatore Zaffino, Daniele Galeano.

Per la lista “Uniti per Serra” entrano in Consiglio: Antonio Procopio (candidato a sindaco sconfitto) e Luigi Tassone (sindaco uscente), mentre della lista “Per Serra Insieme” entrano in Consiglio Biagio Figliucci (candidato a sindaco) e Vito Regio.