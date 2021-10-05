Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
E’ l’avvocato Anna Bartucca il nuovo sindaco di Filadelfia. Con 1.749 voti (il 56,26% delle preferenze) ha la meglio su Antonio Carchedi (lista “Attivamente per Filadelfia”), che ottiene 1.209 voti (il 38,89% delle preferenze), e su Francesco Zoccali che con la lista “Filadelfia Insieme” si ferma a 151 voti (4,86%). La lista Coraggio Filadelfia” del sindaco Anna Bartucca ottiene 8 seggi in Consiglio comunale, “Attivamente per Filadelfia” 4 seggi. Zero seggi per Filadelfia Insieme di Francesco Zoccali. Anna Bartucca era sostenuta dal sindaco uscente Maurizio De Nisi e dal fratello Francesco De Nisi eletto consigliere regionale con “Coraggio Italia” (centrodestra). Su 6.548 elettori si sono recati alle urne in 3.271 (il 49,95% degli aventi diritto al voto). Le schede nulle sono state 83, quelle bianche 79. Nessuna scheda contestata.
Per la lista “Coraggio Filadelfia”, che candida a primo cittadino Anna Bartucca, salgono 8 consiglieri (gli eletti in neretto): Liliana Campisano (237 voti); Davide Caruso (204); Maurizio De Nisi (612); Tommaso Diaco, detto Masino (224); Rosalba Galati (285); Francesco Gugliotta, detto capocaccia (155); Francesco Gugliotta, detto Franco (147); Rosario Gugliotta (119); Veronica Gugliotta (169); Caterina Majolo (139); Sandra Mazzotta (244); Giuseppe Serraino, detto Pino (43).
Per la lista “Filadelfia Insieme”, che candidava a sindaco Francesco Zoccali, questi i voti dei candidati al Consiglio comunale: Davide Piserà (6); Andrea Serrao (12); Fabrizio Flavio Quattrocchi (46); Agostino De Nisi (2); Tommaso Anello (16); Giuseppina Gallo (10); Maria Carchedi (16); Ippolita Pirrò (1); Rosalba Montauro (8).
Questi infine i quattro consiglieri comunali della lista “Filadelfia con Antonio Carchedi Sindaco”. Oltre al candidato a sindaco sconfitto Antonio Carchedi, entrano in Consiglio (in neretto gli eletti): Manuela Costa (124); Mariagrazia De Nisi (94); Patrizia Diaco (220 voti); Gianluca Grocorace (98); Gianpietro Ieracitano (102); Francesco La Gamba (144); Giovanni Mastrandrea (74); Antonio Ranieli (291 voti); Caterina Rondinelli (158); Vito Rondinelli (199); Caterina Ruscio (168); Vittoria Serratore (55).
LEGGI ANCHE: Regionali, a Palazzo Campanella approda Francesco De Nisi