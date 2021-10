Regionali, a Palazzo Campanella approda Francesco De Nisi

Anche Francesco De Nisi riesce a entrare a Palazzo Campanella. L’elezione a nuovo consigliere regionale grazie ai 9.158 voti conquistati che gli hanno permesso di risultare il più votato della sua lista. L’ingegnere – già sindaco di Filadelfia e presidente della Provincia di Vibo Valentia – correva con Coraggio Italia a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Non è la prima volta che De Nisi tenta la scalata all’interno di Palazzo Campanella. Già in passato, infatti, Francesco De Nisi si è presentato per la conquista di uno scranno: alle elezioni regionali in Calabria del 2014 è stato candidato alla carica di consigliere regionale nella lista del Partito democratico, ma non è stato eletto nonostante il risultato di 9mila preferenze conseguite. Altra candidatura a gennaio del 2020 con la lista Casa delle Libertà, ma anche in questa circostanza De Nisi non è stato eletto. Quasi settemila i voti presi.



