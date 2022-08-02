Tra i partecipanti anche il deputato Viscomi e il segretario regionale Irto. Appuntamento il 5 agosto alle ore 18.30

«Trasformare le sfide organizzative che l’innovazione digitale pone al mondo del lavoro in reali opportunità per le persone e le comunità territoriali meridionali. Questo è l’argomento dell’Agorà democratica – smartworkong southworking – organizzata per il 5 agosto a Pizzo, ore 18.30». I dettagli sono contenuti in una nota stampa nella quale si legge: «Nella suggestiva cornice del centro storico napitino numerosi e qualificato esperti professionali, testimoni privilegiati, con la presenza di politici regionali e nazionali, saranno chiamati a condividere esperienze, riflessioni e idee per definire un quadro realistico degli interventi necessari per trasformare le potenzialità offerte dal lavoro prestato da remoto in strumento concreto di valorizzazione dei nostri borghi, agevolando la presenza continua ed effettiva di persone altrimenti costrette ad impegnarsi altrove quando invece potrebbero meglio apprezzare una più agevole e migliore integrazione della vita personale con la dimensione professionale». [Continua in basso]

«Perché ciò possa realizzarsi – si fa rilevare – non è sufficiente accontentarsi del mare, del sole e dell’aria pura. Abbiamo bisogno di attrezzare i nostri borghi non solo con una infrastrutturazione materiale ed immateriale adeguata (dorsali digitali e spazi di coworking, tanto per fare qualche esempio), ma anche con un assetto adeguato dei servizi necessari per assicurare la residenzialità, non ultimi quelli sanitari anche in una prospettiva capace dì meglio sfruttare le potenzialità che il digitale offre alla telemedicina».

Introdotti da Antonio Viscomi, capogruppo Pd in Commissione Lavoro alla Camera, e moderati da Paola Sorace, di tutto questo discuteranno: Roberto Ceravolo (Vodafone), Francesco Biacca (EverMind), Mario Mirabile (Southworking), Alessia Corigliano (esperta marketing), Domenico Marino (economista UniRC), Marco Schirripa (giurista UniRC), Francesco Cicione (Entopan), Francesca Conocchiella (Kalacouture), Francesco Esposito (Fismu) e Angelo Sposato (Cgil Calabria). A loro si affiancheranno, in un indirizzo di saluto, Carlo Capocasale e Giovanni Di Bartolo (segretari Pd del circolo di Pizzo e della federazione provinciale di Vibo). Le conclusioni – e quindi le proposte da portare avanti in sede regionale e nazionale – saranno affidate a Nicola Irto, segretario regionale e a Debora Serracchiani, presidente del gruppo parlamentare alla Camera del Partito Democratico.