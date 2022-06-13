Tutti gli articoli di Politica
A Vazzano vittoria al rush finale per il sindaco uscente Vincenzo Massa, a capo della lista “Vivo Vazzano”, che ha ottenuto in totale 378 voti, pari complessivamente al 50,60% dei consensi elettorali. Solo nove voti in più rispetto al suo sfidante, l’avvocato Giuseppe De Masi, in questa tornata amministrativa a capo della lista “Liberamente Vazzano”, che ottiene a scrutinio completato 369 preferenze, pari al 49,40% dei consensi.
Queste le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Vincenzo Massa: Maria Teresa De Marco (37 voti), Sonia Massa (13 voti), Francesco Donato (5 voti), Vincenzo La Carla (57 voti), Domenico Martelli (43 voti), Francesco Massa (28 voti), Manuel Gacinto Mesiano (38 voti), Francesco Moscato (23 voti), Salvatore Murfuni (34 voti), Maurizio Salvatore Scidà (83 voti).
Queste le preferenze dei singoli candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Giuseppe De Masi: Pasquale Gambino (47 voti), Tiziano Grimaldi (31 voti), Angela Bellissimo (27 voti), Domenico Maida (42 voti), Concetto Di Lorenzo (30 voti), Maria Grazia Santaguida (40 voti), Francesco Ierullo (51 voti), Domenico Lo Duca (31 voti), Domenico Fabrizio (18 voti), Nicola Scidà (26 voti). Infine, una scheda bianca e 4 nulle.