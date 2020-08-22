Ecco tutti i candidati alla carica di consigliere comunale. Il Comune è attualmente commissariato (ed è la terza volta) per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi dell’ente

E’ sfida a due a Briatico per la conquista della guida politica del Municipio dopo un periodo di commissariamento dovuto al terzo scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. La lista civica “Briatico per sempre” candida a sindaco Lidio Vallone, medico e storico esponente socialista del Vibonese, in passato consigliere comunale a Briatico ed assessore provinciale. A contendergli la fascia di primo cittadino con la lista “Briatico nel cuore” è Costantino Massara, anche lui medico, già sindaco di Briatico e poi assessore nella giunta guidata da Andrea Niglia. Entrambe le amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose. [Continua]

Per la lista “Briatico per sempre” (Lidio Vallone a sindaco), i candidati alla carica di consigliere comunale sono: Costantino Aprile; Maria Teresa Centro; Anna Grillo; Domenico Conocchiella; Nicola Mobrici; Mimma Marinaro; Maria Antonietta Macrì; Gregorio Mantegna; Angelica Landro; Tonino Scarmato; Andrea Prestia; Chiara Patertì.

Nella lista “Briatico nel cuore” a sostegno di Costantino Massara, alla carica di consigliere comunale sono candidati: Salvatore Bagnato (detto Rino); Carmelo Betruce; Paola Bruzzese; Giuseppe Calabro’; Francesco Cascasi; Grazioso Casuscelli (detto Graziano); Vincenzo Comerci; Maria Assunta De Gaetano; Rosaria Garrì (detta Rosalba); Francesco Massara; Brunino Rubino (detto Bruno); Giuseppina Staropoli.





LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: “Costa Pulita”, depositata la sentenza con le condanne per i politici