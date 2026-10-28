«Vibo merita un’amministrazione che porti risorse in città, non una che guarda gli altri vincere». È l’affondo del gruppo consiliare Cuore Vibonese dopo l’esclusione del Comune dal bando regionale “Agorà Calabria”: il progetto ha ottenuto 53,94 punti, sotto la soglia minima di 60.

«È un paradosso che pesa», scrivono i consiglieri, contestando la distanza tra gli annunci sul rilancio turistico e il risultato della selezione. «L’amministrazione Romeo parla da due anni di destagionalizzazione e grandi eventi, ma quando c’è da trasformare quelle parole in un progetto finanziabile Vibo non arriva nemmeno alla sufficienza».

Economia e Lavoro

Turismo, Vibo non supera l'esame della Regione: 53,94 punti per il bando Agorà, fondi a soli 5 Comuni della provincia. Tutti gli ammessi e gli esclusi

E.D.G.
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«I bandi si perdono»

La nota attribuisce al sindaco Enzo Romeo la responsabilità politica dell’esclusione e collega la vicenda alla gestione della maggioranza. «La sua amministrazione ha speso due anni in trattative e rimpasti per tenere in piedi una maggioranza litigiosa, e probabilmente si appresta a varare un altro rimpasto. Nel frattempo i bandi si perdono e le opportunità vanno altrove», si legge nel comunicato.

Cuore Vibonese richiama poi i 2,4 milioni di euro per Vena e Piscopio, revocati dalla Regione per un file sbagliato, e i 150mila euro per l’ascensore della scuola Buccarelli, che secondo i consiglieri sarebbero sfumati per una Pec rimasta senza risposta. «Il conto delle occasioni perdute si allunga, e i vibonesi continuano a pagarlo», conclude il gruppo, aggiungendo: «E le sorprese, purtroppo, non sono finite».

Cronaca

Vibo perde 2,4 milioni destinati a Vena e Piscopio: inviato un documento sbagliato, la Regione cancella il contributo

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