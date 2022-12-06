L'esponente politico ha commentato: "E' il riconoscimento di un gruppo consolidato e ben radicato che è partito da Vibo Unica e, con grande capacità di resistenza, ha continuato il suo percorso al presidio di una politica sana"

“Continua la crescita di Azione e il suo radicamento nella Provincia di Vibo Valentia e lo fa rafforzando gli organismi di partito regionale attraverso delle figure rappresentative del territorio che sono state individuate per l’inserimento nella segreteria regionale in un’ottica di collaborazione e sinergia con il segretario regionale. È in quest’ottica che sabato ha reso noto il partito – nel corso del direttivo tenutosi a Lamezia Terme, sono state formalizzate nuove nomine nella Segreteria Regionale di Azione tra cui la nomina di Stefano Luciano, capogruppo di Azione in consiglio comunale di Vibo Valentia insieme ad altre brillanti figure di altre province calabresi. Le figure sulle quali il partito regionale ha deciso di puntare e che si uniscono alle presenze autorevoli già presenti nella segreteria stessa, per costruire una forza politica credibile e capace di proiettarsi con forza ed autorevolezza nel futuro prossimo. La provincia di Vibo Valentia e soprattutto tutta la Calabria ha bisogno di un partito capace di declinare il buon governo dei territori fuori dagli steccati ideologici che per troppo tempo hanno condizionato negativamente lo sviluppo socio-economico della nostra regione”. [Continua in basso]

Il commento di Stefano Luciano: “E’ motivo di grande soddisfazione e soprattutto è il riconoscimento di un gruppo consolidato e ben radicato che è partito da Vibo Unica e, con grande capacità di resistenza, ha continuato il suo percorso al presidio di una politica sana che guardi esclusivamente all’interesse del territorio”. Il capogruppo di Azione in Consiglio comunale a Vibo Valentia, da oggi nella Segreteria regionale del Partito, ha ringraziato il segretario provinciale Maurizio Mazzotta, la segretaria cittadina Claudia Gioia e il responsabile organizzativo Pino Tropeano, per il “proficuo lavoro che hanno sin qui svolto e continuano a svolgere nell’interesse del partito”.

LEGGI ANCHE: Vibo tra fontane guaste, alberi abbattuti e viabilità da rivedere: Luciano interroga la giunta