Vibo tra fontane guaste, alberi abbattuti e viabilità da rivedere: Luciano interroga la giunta

Il capogruppo di Azione Stefano Luciano

Durante il lungo Consiglio comunale di Vibo Valentia, che ieri si è protratto fino a sera, tra le interrogazioni all’ordine del giorno sono stati trattati tre temi posti dal consigliere di minoranza Stefano Luciano, attinenti alla viabilità, all’ambiente e al decoro. Il capogruppo di Azione ha chiesto di conoscere quali iniziative l’amministrazione comunale intende assumere per ripristinare la fontana “Nassirya”, che insiste alle spalle del nuovo Tribunale, e per ripristinare la fontana di via Lacquari. Quanto alla viabilità cittadina e l’ambiente, invece, gli oggetti dell’interrogazione di Luciano hanno riguardato specificatamente l’incrocio di via Giovanni XXIII e anche in questo caso il consigliere ha domandato quali fossero gli interventi previsti per arginare la sua pericolosità stradale. Infine si è passato all’abbattimento e alla piantumazione degli alberi. [Continua in basso]

La fontana Nassirya

In risposta è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Russo, che ha spiegato: “Riguardo la fontana Nassirya acquisiremo dei preventivi per cercare di capire di cosa necessita la fontana per essere rimessa in funzione, ovviamente, compatibilmente con le disponibilità del nuovo bilancio vedremo se riusciremo a reperire somme che possano consentire a questa amministrazione di rimettere in sesto sia questa fontana che quella alla rotatoria davanti all’attività commerciale Colistra. Non abbiamo al momento preventivi, che richiederemo, – ha aggiunto – e per capire di che cifre parliamo per mettere in funzione entrambe le fontane, coscienti del fatto che ricoprono un valore dal punto di vista architettonico e urbano rilevanti nei quartieri in cui ricadono”. Il tema delle due fontane non funzionanti era stato sollevato dalla nostra testata (LEGGI QUI: Vibo Valentia e quelle fontane spartitraffico perennemente guaste).

Gli alberi abbattuti in piazza Spogliatore

In ordine invece agli alberi abbattuti, l’assessore Giovanni Russo ha precisato: “Noi in questi anni non è che siamo usciti pazzi e abbiamo tagliato gli alberi per un mero capriccio. C’è stata la separazione netta tra il servizio raccolta dei rifiuti e la gestione del verde e nel capitolato della gestione del verde, che abbiamo mandato a gara, abbiamo previsto che la ditta che si sarebbe aggiudicata il servizio avrebbe dovuto far redigere da un proprio agronomo una relazione circa lo stato di salute degli alberi, quantomeno di quelli delle vie principali della città. Così è stato. L’abbattimento degli alberi è avvenuto sulla base della relazione di un agronomo che ci certificava la pericolosità degli stessi. In altre vie siamo intervenuti con la potatura e non con l’abbattimento, quindi con una cura degli stessi: via Caterina Gagliardi, Viale della Pace, via Milite Ignoto, via De Gasperi, viale Kennedy, Via XXV aprile, Via Scrimbia, Viale Matteotti, piazza primo Maggio e, in questi giorni, è in corso la potatura di alcuni alberi a Vibo Marina su via Cristoforo Colombo e via Michele Bianchi. Terminata, – ha concluso – riprenderemo nella città capoluogo su corso Umberto I. Allo stesso tempo abbiamo già effettuato alcune ripiantumazioni in piazza Spogliatore e abbiamo fatto richiesta a Calabria Verde di circa trenta nuovi alberelli per le vie della nostra città”.