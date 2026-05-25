La corsa amministrativa a Briatico è arrivata alle battute finali dentro un clima segnato dalla tensione. Nel centro costiero, tra i 13 Comuni vibonesi chiamati alle urne in questa tornata, Francesco Arena, candidato sindaco con la lista “Per Briatico con Briatico”, ha denunciato sui social di essere stato aggredito da un consigliere comunale uscente e di essere poi finito al Pronto soccorso.

La denuncia sui social

È stato lo stesso candidato a rendere pubblico l’episodio, collegando quanto accaduto al clima della competizione elettorale. «Così non siamo più nel campo del confronto politico ma siamo fuori da qualsiasi limite accettabile. Vergogna, vogliono vincere per forza», ha scritto Arena, affidando a poche righe una denuncia che sposta l’attenzione dal terreno dei programmi a quello dei rapporti personali.

Secondo quanto riferito dall’aspirante primo cittadino, l’episodio avrebbe reso necessario il ricorso alle cure mediche. Al momento, la vicenda resta circoscritta alla sua ricostruzione pubblica: Arena parla di un’aggressione subita da parte di un amministratore uscente, senza fornire nel post ulteriori particolari sulle circostanze.

Una sfida a quattro per il Comune

Il caso ha animato la fase conclusiva di una campagna già molto partecipata. A Briatico sono quattro i candidati alla carica di sindaco: il primo cittadino uscente Lidio Vallone, con la lista “Insieme per Briatico – Continuità e futuro”; Arena, alla guida di “Per Briatico con Briatico”; l’ex sindaco Costantino Massara, candidato con “Fare! Per Briatico”; e Giusy Staropoli Calafati, alla testa di “Ri-generazione Briatico”.

Una competizione affollata, dunque, nella quale il voto si gioca tra la continuità dell’amministrazione uscente, il ritorno in campo di figure già note nella vita politica locale e proposte civiche che puntano a interpretare una domanda di cambiamento.