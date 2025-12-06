I consiglieri di minoranza denunciano voragini, cantieri senza controllo e lavori eseguiti male. Chiesti interventi urgenti e responsabilità per i danni causati dai mezzi pesanti

Un quartiere «rattoppato, devastato, impraticabile». Così il gruppo consiliare Cuore Vibonese descrive la situazione di Cancello Rosso, denunciando quello che definisce «uno stato di abbandono» e chiamando in causa direttamente l’Amministrazione Romeo.

Con una nota stampa, i consiglieri Giuseppe Cutrullà, Danilo Tucci, Giuseppe Russo e Giuseppe Calabria affermano di essere «stanchi di assistere in silenzio a ciò che sta accadendo nel quartiere», spiegando che «da mesi le varie ditte lavorano senza alcun coordinamento» e che il risultato sarebbe finito «sotto gli occhi di tutti». Secondo il gruppo di opposizione, i continui interventi e il passaggio dei mezzi pesanti avrebbero provocato «il cedimento della strada in più punti», con l’apertura di «due vere e proprie voragini».

Cuore Vibonese sottolinea anche il tema della sicurezza, dichiarando che «da giorni la Polizia municipale tenta di mettere in sicurezza l’area con nastri e transenne», ma che questi dispositivi vengono «puntualmente rimossi da chiunque passi di lì», un comportamento che per il gruppo rappresenterebbe «un segnale evidente dell’assenza totale di controllo e della gravità del pericolo».

Nella nota si punta il dito contro la giunta Romeo, ritenuta responsabile di una gestione carente e di una mancanza di programmazione. «Questa situazione è il frutto dell’incapacità dell’Amministrazione Romeo, che continua a voltarsi dall’altra parte mentre i cittadini sono costretti a vivere tra buche, cedimenti e cantieri eterni», si legge. Il gruppo politico denuncia inoltre che «alcune vie, già interessate da lavori in passato, sono oggi nuovamente impraticabili», segno, a loro dire, di «lavori mal fatti, zero verifiche e nessuna programmazione».

Il malcontento dei residenti viene descritto come ormai incontenibile: «Sono esasperati», affermano i consiglieri, chiedendo che «non è più accettabile che un quartiere venga abbandonato così, senza un piano, senza un controllo, senza un intervento serio e definitivo». Il gruppo civico invoca la fine dei «rattoppi» e delle «toppe improvvisate», ribadendo che Cancello Rosso «merita strade sicure, asfaltate e dignitose».

Nella parte finale della nota, vengono avanzate richieste precise rivolte alla Giunta: interventi urgenti di messa in sicurezza, il rifacimento completo del manto stradale, un cronoprogramma pubblico degli interventi e l’individuazione delle responsabilità delle ditte che avrebbero causato i danni con i mezzi pesanti.

«Noi di Cuore Vibonese continueremo a denunciare questo stato di abbandono finché non verrà restituita dignità al quartiere», concludono, avvertendo che «la misura è colma» e che «è tempo che l’Amministrazione Romeo se ne assuma la responsabilità».