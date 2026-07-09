L’amministrazione ribatte alle accuse del gruppo di minoranza e precisa che i lavori sono stati stati progettati e approvati prima dell’insediamento di Romeo. La risposta dell’assessore Monteleone sulle interferenze con i sottoservizi e la realizzazione della rete delle acque nere

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, intervengono in merito alle dichiarazioni diffuse dal gruppo consiliare Cuore Vibonese composto dai consiglieri Cutrullà, Calabria, Russo e Tucci sul cantiere del progetto “Majone 2” al quartiere Cancello Rosso.

«Leggiamo con non poco stupore - affermano - le dichiarazioni dei quattro consiglieri di opposizione, per cui è doveroso ristabilire la verità dei fatti, perché quando si parla di opere pubbliche bisogna avere rispetto della storia amministrativa degli interventi e, soprattutto, dei cittadini. Il progetto di cui oggi si discute non è stato progettato né approvato dall’attuale amministrazione. È un’opera che affonda le proprie radici addirittura nel 2010, con l’affidamento della progettazione, il cui iter amministrativo è proseguito negli anni successivi fino all’approvazione definitiva del progetto esecutivo avvenuta solo nel marzo 2024, prima ancora dell’insediamento della Giunta Romeo».

“È quindi singolare - rimarca il sindaco Romeo - che proprio chi oggi critica dimentichi che questo intervento è rimasto fermo per anni durante la precedente amministrazione, della quale gli esponenti del gruppo in questione facevano parte. Noi, invece, ci siamo insediati nel luglio 2024 e da quel momento abbiamo lavorato affinché i lavori potessero essere avviati».

L’assessore Monteleone, dal canto suo, respinge anche le accuse secondo cui il Comune avrebbe avviato i lavori senza conoscere la situazione dei sottoservizi. «Chi conosce le opere infrastrutturali sa perfettamente che interventi di questa complessità, soprattutto su reti progettate molti anni fa e senza una mappatura dettagliata di tutti i sottoservizi, possono far emergere interferenze non completamente rilevabili in fase progettuale. È esattamente quanto previsto dalla normativa sugli appalti pubblici. Prima della progettazione sono stati effettuati rilievi, indagini e conferenze di servizi con tutti gli enti gestori dei sottoservizi. In questi ultimi giorni sono stati effettuati ulteriori saggi solo per verificare l’eventuale possibilità di evitare temporaneamente la chiusura completa della strada per la realizzazione dei lavori in alcuni tratti, ipotesi non fattibile a seguito degli approfondimenti effettuati. Parlare oggi di improvvisazione significa ignorare completamente il lavoro svolto in questi due anni da questa amministrazione comunale assieme al settore Lavori pubblici e a tutti i tecnici coinvolti».

Quanto alla richiesta di realizzare contestualmente anche la rete delle acque nere, Monteleone chiarisce: «L’appalto attualmente in corso riguarda un progetto già finanziato, approvato e definito nelle sue finalità. L’intervento prevede la separazione delle acque bianche da quelle nere, oggi convogliate nella stessa condotta, attraverso la realizzazione di una rete dedicata esclusivamente alla raccolta delle acque bianche, con l’obiettivo di eliminare i disagi e malfunzionamenti che hanno interessato la rete. Un’amministrazione non può modificare arbitrariamente un’opera pubblica già finanziata ed appaltata, introducendo interventi ulteriori e sostanzialmente diversi, poiché ciò comprometterebbe il finanziamento e comporterebbe la violazione delle procedure amministrative previste».

Infine, l’assessore respinge ogni attacco personale. «Accetto il confronto politico quando è fondato sui fatti. Non posso invece accettare che si tenti di scaricare sull’attuale amministrazione responsabilità e scelte che appartengono a chi ha governato questa città negli anni precedenti, senza riuscire a realizzare un’opera attesa da decenni. Noi preferiamo lavorare piuttosto che fare propaganda. L’obiettivo resta uno solo: completare l’intervento nel minor tempo possibile, garantendo sicurezza, qualità dell’opera e rispetto delle risorse pubbliche. I cittadini del Cancello Rosso meritano risposte concrete, non polemiche costruite ad arte. Ed è esattamente quello che questa amministrazione sta facendo ogni giorno».