Strade dissestate, rallentamenti e disagi quotidiani nel popoloso quartiere. Il consigliere d'opposizione Giuseppe Cutrullà denuncia ritardi e scarsa vigilanza sui cantieri. L'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone replica: «Interventi complessi, ma siamo vicini al completamento»

Proseguono i lavori nel quartiere Cancello Rosso di Vibo Valentia, dove da mesi sono aperti diversi cantieri per il rifacimento dei sottoservizi e delle reti fognarie. Interventi che, se da un lato puntano a migliorare le infrastrutture della zona, dall'altro continuano a provocare disagi tra residenti e attività commerciali.

Tra queste c'è una tabaccheria che si trova proprio all'interno dell'area interessata dai lavori. «È da un paio di mesi che vanno avanti questi interventi», racconta la titolare. «I lavori vanno fatti, è giusto così. Anche se i disagi sono tanti, non possiamo ribellarci. E comunque gli operai stanno lavorando».

Più critica una residente della zona: «È un disastro, stiamo rovinando le macchine. Prima asfaltano e poi rompono di nuovo. Non c'è organizzazione, è una cosa indecente».

A contestare la gestione dei cantieri è il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Cutrullà. «Questa è una delle zone più popolate della città e da oltre otto mesi assistiamo a una situazione di abbandono», sostiene. Secondo il consigliere, per lunghi periodi i lavori sarebbero rimasti fermi, tanto da definire alcune aree interessate come «cantieri fantasma».

Cutrullà denuncia inoltre problemi di sicurezza e manutenzione delle strade. «Hanno aperto i cantieri e lasciato le strade in condizioni difficili. Oggi gli operai sono tornati a lavorare, ma le strade non sono ancora in sicurezza per cittadini e automobilisti», afferma.

L'esponente dell'opposizione richiama anche l'attenzione sul cantiere di località Ottocannali, lungo la strada che conduce a Piscopio, sostenendo che i lavori sarebbero fermi da alcuni giorni. «Su arterie molto trafficate, interventi di questo tipo dovrebbero essere organizzati in modo da incidere il meno possibile sulla vita dei cittadini», aggiunge.

Mentre documentiamo la situazione nel quartiere, giungono sul posto l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Monteleone e la dirigente del settore Lorena Callisti per un sopralluogo.

«In via Cavour, che rientra nella zona del Cancello Rosso, abbiamo separato la rete fognaria dalla raccolta delle acque bianche e ripristinato la rete idrica. Durante gli scavi, soprattutto in aree urbanizzate, capita di imbattersi in sottoservizi non censiti che rallentano l'avanzamento dei lavori», spiega l'assessore.

Monteleone assicura: «Abbiamo completato i marciapiedi e nei prossimi giorni inizieremo ad asfaltare le aree dove i sottoservizi sono stati ultimati. Qualche rallentamento c'è stato, ma siamo quasi alla conclusione».

Nel corso del sopralluogo, l'assessore illustra anche lo stato di avanzamento del cosiddetto “Progetto Maione”, un intervento dedicato alla raccolta delle acque bianche e al potenziamento della rete fognaria dell'intero quartiere.

«Si tratta di opere che consentiranno di convogliare a valle le acque dell'area del Cancello Rosso», spiega, precisando che gli interventi non sono collegati alla problematica della carenza idrica.

Il progetto dispone di un finanziamento complessivo di circa sei milioni di euro: tre milioni destinati agli interventi nel territorio di Vibo Valentia e tre milioni a quelli nelle frazioni marine. «I lavori nelle marinate – sottolinea – partiranno dopo la stagione estiva per limitare i disagi».

In riferimento al cantiere di Ottocannali, Monteleone respinge le accuse di inattività. «I lavori stanno andando avanti. È sospeso soltanto un altro cantiere, dove è stata riscontrata la presenza di un accumulo di rifiuti che richiede alcune verifiche. Ma anche lì la situazione dovrebbe essere risolta a breve».

L'assessore rivendica infine il recupero dell'intervento: «Siamo riusciti a sbloccare il progetto e a portarlo avanti. È un'opera importante per il territorio».