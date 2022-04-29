Idee e supporto alla lista dell'aspirante primo cittadino Emilio De Pasquale da parte del deputato del Partito democratico

Gode del supporto di “Visioni in lab” – laboratorio di idee -, la lista ddel candidato a sindaco di Pizzo Emilio De Pasquale (dal nome “Domani è oggi”). I candidati a consiglieri comunali, assieme ai ragazzi del laboratorio, continuano così a confrontarsi per proporre idee e suggerimenti al fine di realizzare un concreto cambiamento per la città di Pizzo. La lista di De Pasquale è sostenuta poi da vari partiti politici e, tra questi, anche dal Pd. Ecco perché Antonio Viscomi, deputato del Partito Democratico e professore ordinario di “Diritto del Lavoro” nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, ha incontrato i candidati della lista “Domani è oggi” (tra cui l’aspirante sindaco) e i membri di “Visioni in lab” nella sede elettorale.



«Il contributo che ha dato l’onorevole Viscomi è stato prettamente valoriale – afferma un referente di “Visioni in Lab” –. Ci ha indicato quattro concetti a partire dai quali noi del laboratorio e i candidati dovremmo strutturare il programma elettorale: identità, innovazione, spirito di comunità e trasparenza. Solo così, ci ha spiegato, possiamo costruire un programma concreto e fattibile».

Ed invero, i ragazzi del laboratorio sottolineano che l’intervento dell’onorevole Viscomi è stato per loro fondamentale, perché, attraverso i quattro valori illustrati, hanno acquisito elementi importanti per la stesura del programma che sarà elaborato sia dai ragazzi del laboratorio che dai candidati a consigliere comunale, così da essere «maggiormente completo e fattibile». Un lavoro di squadra, dunque, che vedrà come protagonisti attivi giovani e adulti.