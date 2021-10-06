L'ex senatore vibonese soddisfatto per la vittoria di Anna Bartucca a Filadelfia e Antonino Pezzo a Sant'Onofrio con liste collegate al partito fondato recentemente da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro

«La conferma che il dialogo con la gente e con territori è lo strumento giusto da cui ripartire per una nuova politica». L’ex senatore vibonese Francesco Bevilacqua, di Coraggio Italia, commenta così la vittoria delle liste “Coraggio Filadelfia” e “Coraggio Sant’Onofrio” alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

«I sindaci eletti – aggiunge Bevilacqua –, rispettivamente Anna Bartucca e Antonino Pezzo, sapranno certamente fornire risposte adeguate alle esigenze delle comunità di Filadelfia e di Sant’Onofrio e di proiettarle in una ulteriore dimensione di modernità e sviluppo».

Bevilacqua, inoltre, si dice convinto che «nel Vibonese e dal Vibonese “Coraggio Italia” ha lanciato un messaggio di impegno forte che predilige le soluzioni delle criticità, purtroppo, ancora emergenti in Calabria».

«La schiacciante vittoria del centrodestra alle elezioni regionali con l’affermazione di Roberto Occhiuto presidente, anche grazie all’apporto di “Coraggio Italia”, che manda a Palazzo Campanella due consiglieri, conferma che i calabresi sanno ancora scegliere e il cambio di passo è possibile», conclude Bevilacqua.