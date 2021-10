Regionali, Occhiuto diventa presidente con il 54,48% dei voti. FI primo partito

Nella circoscrizione nord centro boom di preferenze per l'assessore all'Agricoltura Gianluca Gallo che raggiunge circa 21.400 voti

Il centrodestra conferma la presidenza della Regione Calabria. Quando restano da scrutinare pochissime sezioni (5) il vantaggio di Roberto Occhiuto con il 54,48% dei voti è ormai incolmabile. La scienziata lametina si ferma al 27,66% delle preferenze, dietro l’ex sindaco di Napoli con il 16,15%. Quarto Mario Oliverio con l’1,7% dei voti. [Continua in basso]

Primo partito Forza Italia

Primo partito in assoluto della coalizione vincente di centrodestra Forza Italia (17,30%) che insieme a Forza Azzurra che raggiunge l’8,12% e supera sia Lega (8,34) che Fratelli d’Italia (8,70). Sorpresa Coraggio Italia, il neo partito di Toti e Brugnaro, che raggiunge il 5,67% dei voti. Nella circoscrizione nord centro boom di preferenze per l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo che raggiunge circa 21.400 voti, il candidato consigliere al momento più votato di questa tornata elettorale. L’ex sindaco di Cassano è seguito da Katya Gentile (8.065 voti) e Pasqualina Straface (6.432).

Il primario di cardiologia dell’ospedale civile Jazzolino di Vibo Valentia Michele Comito, primo di Fi per la circoscrizione centro (13.704 preferenze). Su di lui ha scommesso tutto il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, che ha fortemente voluto la candidatura del primario del nosocomio del capoluogo nella lista del partito calabrese di Berlusconi. Giovanni Arruzzolo più votato invece per la circoscrizione sud (13.600 preferenze). [Continua in basso]

Nel Pd Irto il più votato

Il Pd è il partito più votato nella coalizione di centrosinistra guidata da Amalia Bruni (13,74%). Nicola Irto il consigliere che ha ottenuto più preferenze (10.333). Il sindaco di Soverato Ernesto Alecci nella circoscrizione centro ottiene 8.727 voti. In quella nord Francesco Iacucci ottiene 6.691 preferenze.