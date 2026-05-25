Giuseppe Rizzello è stato riconfermato alla guida del Comune di Maierato. Lo scrutinio nelle tre sezioni del centro vibonese consegna al sindaco uscente una vittoria molto ampia: la lista "Maierato Democratica" ottiene 1.048 voti, pari al 95,19% delle preferenze valide, e conferma la fiducia dell’elettorato nel percorso amministrativo portato avanti negli ultimi anni.

La tornata elettorale si chiude dunque nel segno della continuità amministrativa. Rizzello supera la compagine avversaria "Uniti per Maierato Civitas" con Alessandro Giuseppe Antonio Chirico, fermo a 53 voti, pari al 4,81%.

Il risultato nelle tre sezioni

Secondo i dati aggiornati alle 17.42 del 25 maggio 2026, a scrutinio concluso, i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 1.101. Il divario tra le due liste restituisce un’indicazione politica molto marcata: la comunità ha scelto di affidare a Rizzello un nuovo mandato, premiando l’amministrazione uscente e la lista "Maierato Democratica".

Anche la ripartizione dei seggi riflette l’esito delle urne: alla maggioranza vengono assegnati 7 consiglieri, mentre alla minoranza spettano 3 posti in Consiglio, compreso quello del candidato sindaco non eletto.

Affluenza al 42,33%

A Maierato gli elettori erano 2.818. Alle urne si sono recati 1.193 votanti, con un’affluenza pari al 42,33%. Le schede nulle sono state 45, le bianche 47, mentre non risultano schede contestate.

Il dato della partecipazione, pur non elevato, non attenua il peso del risultato: la distanza tra le due proposte in campo consegna al sindaco uscente una maggioranza solida e un nuovo mandato amministrativo.

Un nuovo mandato per Rizzello

Per Rizzello si apre ora una nuova fase alla guida del Comune, con il compito di dare seguito al programma presentato agli elettori e di proseguire il lavoro avviato nel precedente mandato.

Il voto di Maierato si inserisce nel quadro delle amministrative vibonesi del 24 e 25 maggio, tornata che ha coinvolto tredici Comuni della provincia e che, nel caso maieratano, si è conclusa con una conferma senza incertezze per il sindaco uscente.