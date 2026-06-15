Nominata la giunta comunale di Acquaro dopo la vittoria nel turno elettorale del 24 e 25 maggio scorso del sindaco Antonio Barilaro che non ha avuto avversari ed ha superato il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale. Il primo cittadino, Giuseppe Barilaro, ha nominato quale suo assessore Saverio Felice Viola, che già faceva parte della precedente amministrazione sciolta nel settembre del 2023 per infiltrazioni mafiose. A Saverio Felice Viola (eletto consigliere comunale con 149 preferenze) il sindaco ha affidato le deleghe alla pubblica istruzione, ai trasporti, alla comunicazione istituzionale, alla digitalizzazione, al diritto allo studio, alla mensa scolastica, ai servizi demografici e alla trasparenza. Per Viola anche l’incarico di vicesindaco. Domenico Tascone (eletto consigliere con 187 voti), alla sua prima esperienza in giunta, è stato invece nominato assessore con le seguenti deleghe: polizia locale, spettacoli, servizi sociali, volontariato, pari opportunità, politiche di genere, disabilità, sport, impianti sportivi, protezione civile. Il sindaco Giuseppe Barilaro ha quindi trattenuto per sé le deleghe più “pesanti”: bilancio, lavori pubblici, commercio e attività produttive, agricoltura, caccia e politiche della montagna.

All’unica donna eletta – Noemi Latassa (85 voti) – va infine la presidenza del Consiglio comunale che risulta composto (oltre al sindaco e ai due assessori) dai consiglieri: Antonio Corbo (151 voti), Giuseppe Martino (87), Bruno Ciancio (65), Filippo Alessandria (59), Giovanni Montagnese (49), Antonio Demasi (43) e Gabriele Sangiuliano (22 voti). Eletta anche la Commissione elettorale comunale nella quale entrano a far parte, oltre al sindaco Giuseppe Barilaro, anche Antonio Demasi, Bruno Ciancio e Giovanni Montagnese.

Da ricordare che il 24 maggio 2025 il turno elettorale non è stato dichiarato valido in quanto l’unica lista ammessa alle elezioni – quella con candidato a sindaco Giuseppe Ferraro – non era riuscita a raggiungere il 40% dei votanti (l’affluenza alle urne si era fermata al 28%). La lista di Giuseppe Barilaro nell’occasione era stata invece esclusa per irregolarità formali nella presentazione della stessa. Nel settembre 2025, invece, il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato incandidabile l’ex assessore comunale Michele Rosano. Dichiarato candidabile nell’occasione Giuseppe Barilaro. La richiesta di incandidabilità del Ministero dell’Interno faceva seguito allo scioglimento degli organi elettivi del Comune di Acquaro per infiltrazioni mafiose avvenuto in data 18 settembre 2023.