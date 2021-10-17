Il primo cittadino ha scelto i due assessori. Eletto anche il presidente del Consiglio comunale

Nominata dal riconfermato sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, la nuova giunta comunale. Anna Barba – che quale consigliere comunale ha ottenuto 68 voti – è stata riconfermata vice sindaco. A lei il primo cittadino ha conferito le deleghe assessorili della viabilità, dei lavori pubblici e della protezione civile. Il consigliere Vincenzo Cirillo – eletto con 71 voti – è stato invece nominato assessore alla nettezza urbana, alla raccolta differenziata, allo sport, al personale, al turismo ed al mercato. Presidente del Consiglio comunale sarà invece Elio Mangiardi che a consigliere aveva ottenuto 66 voti con la lista “Dasà Insieme” del primo cittadino. L’amministrazione guidata dal sindaco Raffaele Scaturchio si appresta così ad intraprendere il secondo mandato amministrativo.

