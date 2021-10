A Dasà Raffaele Scaturchio si riconferma primo cittadino

Il sindaco uscente, in campo con la lista “Dasà Insieme”, riesce ad avere la meglio sugli altri due candidati

Raffaele Scaturchio

Piena riconferma per il sindaco uscente di Dasà Raffaele Scaturchio che è stato rieletto primo cittadino con 499 voti, pari al 72,82% delle preferenze. Scaturchio, che in questa tornata elettorale correva con la lista “Dasà Insieme”, è riuscito a sbarrare la strada agli altri due candidati alla carica di sindaco, ossia Francesco Filardo, sostenuto dalla lista “Gli Ulivi”, che ha conquistato 172 preferenze pari al 25,44%, e Antonio Rocco Portaro, in campo con la lista “Dasà nel Cuore”, che ha portato a casa appena 5 voti (lista civetta?) pari allo 0,74%. Al neoeletto primo cittadino e alla sua nuova maggioranza consiliare andranno 7 seggi (più il sindaco), mentre alla minoranza ne saranno assegnati 3.

Questi i voti di preferenza (in neretto gli eletti e i voti) dei candidati al consiglio comunale a sostegno di Raffaele Scaturchio con la lista “Dasà insieme”: Anna Barba (68); Domenico Scarmozzino (58); Domenica Gentile (30); Bruno Corso (16); Vincenzo Cirillo (71); Elena Altamura (28), Giuseppe Brogna (12), Giovanni Conidoni (55); Pietro Amato (33); Elio Mangiardi (66).

Oltre a Francesco Filardo, entrano in Consiglio per la lista “Gli ulivi” Maria Rosaria Catania (30) e Martina Urzia (34). Queste le altre preferenze: Marialuisa Boniardi (1); Rosario Cirillo (19); Salvatore De Masi (8); Angela Filardo (7); Giuseppe Santaguida (11); Antonio Siciliano (12); Pietro Tripodi (23); Maria Caterina Demarzo (1).

Queste, infine, le preferenze della terza lista “Dasà nel cuore” a sostegno di Antonio Rocco Portaro: Vanessa Bova; Giuseppe Grioli; Tatiana Saragò; Bruno Demasi; Francesco Ganino; Vincenzo Racina (1); Domenico Bellè.

