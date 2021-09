Comunali a Dasà, tre le liste in campo

Raffaele Scaturchio, sindaco uscente

Tre liste in campo a Dasà per le amministrative. Ricandidato il sindaco uscente, Raffaele Scaturchio che con la lista “Dasà insieme” preenta a consiglieri comunali: Anna Barba (vicesindaco uscente); Domenico Scarmozzino (assessore uscente); Domenica Gentile (presidente del Consiglio comunale); Bruno Corso (consigliere uscente); Vincenzo Cirillo (consigliere uscente); Elena Altamura (casalinga), Giuseppe Brogna (vigile del fuoco), Giovanni Conidoni (elettricista); Pietro Amato (carabinieri in pensione); Elio Mangiardi (avvocato).



Per la lista “Gli ulivi”, il candidato a sindaco è invece Francesco Filardo, 67 anni, ex dipendente delle Ferrovie in pensione e già sindacalista Filt – Cgil Calabria. Nella sua lista i candidati a consiglieri comunali sono: Marialuisa Boniardi; Maria Rosaria Catania;

Rosario Cirillo; Salvatore De Masi; Angela Filardo; Giuseppe Santaguida; Antonio Siciliano; Pietro Tripodi; Martina Urzia; Maria Caterina Demarzo.



La terza lista in campo è denominata “Dasà nel cuore” e candida a sindaco Antonio Rocco Portaro. I candidati alla carica di consiglieri comunali sono: Vanessa Bova; Giuseppe Grioli; Tatiana Saragò; Bruno Demasi; Francesco Ganino; Vincenzo Racina; Domenico Bellè.

