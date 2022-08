Dasà, il Polifunzionale preso d’assalto nelle ore notturne: monito del sindaco

«Da diversi giorni abbiamo ricevuto varie segnalazioni riguardo a dei gruppi di ragazzi che durante le ore notturne si ritrovano nel giardino dell’edificio polifunzionale. Il fatto che gli spazi comuni vengano sfruttati ed apprezzati anche dai giovani ci riempie di gioia ma, purtroppo ne segue un punto dolente che ci rammarica. I ragazzi in ore non consone disturbano la quiete di tutto il circondario compresi gli anziani che risiedono nella casa di riposo e che in quelle ore riposano, e lasciano un segno poco positivo (come da foto). Abbiamo provveduto ad avvertire chi di competenza per un maggiore controllo. Giusto per ricordarlo agli artefici, le telecamere sono attive e funzionanti». Così il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio.