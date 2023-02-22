Il capogruppo di "Serra insieme" si scaglia contro la gestione della cosa pubblica, dall'emergenza neve ai topi nella scuola elementare

È un duro attacco politico quello che il gruppo di minoranza “Serra insieme” capeggiato da Biagio Figliucci, sferza al sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari. «In queste ultime settimane – ha fatto sapere Figliucci -, il sindaco e la sua maggioranza hanno dimostrato, per l’ennesima volta, l’incapacità a gestire la cosa pubblica». Dall’emergenza neve alla presenza dei topi nella scuola elementare, per la controparte politica «è stata dimostrata l’inadeguatezza e l’incapacità del primo cittadino a gestire situazioni particolari. Non osiamo immaginare di cosa sarebbe capace difronte a situazioni più gravi». [Continua in basso]

«Il tentativo di addossare la colpa della sua incapacità alla minoranza – sottolinea Figliuzzi – , sa tanto di infantilità politica che la cittadina di Serra San Bruno non merita. Ergendosi a politologo, il sindaco ritiene che la minoranza confonda il proprio ruolo. Ma visto che anche lui in passato è stato consigliere di minoranza, dovrebbe sapere che tale ruolo è proprio quello di mettere in evidenza l’incapacità dell’amministrazione». Il capogruppo della minoranza ritorna poi sulla questione topi alla scuola elementare: «Sulla stampa il sindaco ha affermato che l’accesso di due consiglieri, democraticamente eletti, non era stato autorizzato. Ci chiediamo: chi lo doveva autorizzare o impedire? Forse il sindaco per nascondere qualche omissione? Forse sarà stato svegliato prima del solito e, non essendosi ancora orientato, non si sarebbe reso conto delle corbellerie scritte e dette». Il gruppo “Serra insieme” incalza la maggioranza affermando che: «Da domenica abbiamo fatto presente la situazione nel plesso e, per tutta risposta, sono state pubblicate le foto di una presunta derattizzazione effettuata sabato pomeriggio. A questo punto le domande sorgono spontanee: se questo fosse vero, come mai il sottoscala era strapieno di escrementi non certo risalenti al giorno prima? Come mai la porta non era chiusa a chiave?».

Per l’opposizione, il sindaco Barillari «dovrebbe solo tacere, perché ha deliberatamente omesso di emettere l’ordinanza di chiusura della scuola. Invece di rilasciare dichiarazioni, farebbe bene a mettersi all’opera per trovare una soluzione. Purtroppo l’incapacità dell’amministrazione è sotto gli occhi di tutti. Farebbero meglio a dimettersi», ha infine chiosato. Rivolgendosi poi al dirigente scolastico, ha aggiunto: «Esprimiamo solidarietà a colui che si è sempre prodigato, facendo i salti mortali, per portare avanti il buon nome della scuola serrese ma che, per colpa di certe scelte politiche errate, oggi è diventato il capro espiatorio di questa situazione. Rimaniamo dell’opinione che, difronte a questa ennesima figuraccia politico-amministrativa, sia doverosa una presa d’atto dell’intera maggioranza e quindi rassegnare le dimissioni. La presunzione di sapere ed essere depositari della verità assoluta sta portando Serra San Bruno all’oblio».

