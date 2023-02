Topi in una scuola di Serra: i consiglieri di minoranza invocano l’intervento dell’Asp

In una nota stampa, i consiglieri di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio, consiglieri di minoranza del Comune di Serra San Bruno, denunciano la presenza di roditori in una scuola della città. «Ad oggi – scrivono – non sembra che l’amministrazione, si sia attivata per risolvere il problema della carenza igienico sanitaria della scuola elementare di Spinetto. Nessun provvedimento di chiusura della scuola risulta essere stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune. [Continua in basso]

Sabato, infatti, è stata constatata la presenza di roditori all’interno del plesso scolastico e nonostante le segnalazioni, ad oggi, non risultano essere stati presi provvedimenti in merito». I consiglieri Figliucci e Regio, chiedono pertanto l’intervento immediato da parte dell’Asp al fine di verificare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie per far rientrare in piena sicurezza i bambini, i docenti e tutto il personale scolastico.