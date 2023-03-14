Appuntamento istituzionale al ministero dell'Economia e delle Finanze per approfondire alcuni aspetti delle condizioni in cui versa l'ente del capoluogo

Nuovo appuntamento istituzionale a Roma per il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo. “Il primo cittadino – fanno sapere dal Comune – accompagnato dal segretario generale dell’ente Domenico Scuglia, si è recato al ministero dell’Economia e delle finanze insieme agli altri sindaci dei Comuni capoluogo di provincia in difficoltà finanziarie, per approfondire alcuni aspetti della situazione del Comune di Vibo Valentia. Nell’occasione, il sindaco ha potuto confrontarsi con il sottosegretario al Mef Federico Freni, al quale ha esposto le condizioni dell’ente ripercorrendo anche le ultime vicende che hanno portato al pronunciamento delle Sezioni riunite della Corte dei Conti”. Alla visita istituzionale presenti anche Veronica Nicotra, segretario generale dell’Anci, e Andrea Ferri, direttore di Ifel. [Continua in basso]

“L’incontro – afferma il sindaco Limardo a conclusione del viaggio istituzionale – è un’altra tappa del percorso intrapreso per cercare di portare il Comune di Vibo Valentia verso il risanamento. Sono stati molteplici, ed oggi possiamo dire assai proficui, gli incontri avuti nel corso di questi anni con i rappresentanti e funzionari dei vari ministeri. Evidentemente anche la magistratura contabile ha ritenuto fondati – conclude il primo cittadino – quei tanti correttivi adottati per ripianare una condizione difficile dinanzi alla quale ci siamo ritrovati. Gli incontri proseguiranno fino a quando non avremo raggiunto l’obiettivo di individuare la strada che possa condurre Vibo Valentia in quelle condizioni economico-finanziarie in cui merita di stare”.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | Il Comune di Vibo rischia un nuovo dissesto ma sindaco e Mangialavori non si assumono le proprie responsabilità

Il Corsivo | Piano di riequilibrio a Vibo: le scelte di sindaco e assessore potrebbero portare ad un nuovo dissesto