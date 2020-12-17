Per l’incarico già ricoperto da Gaetano Pacienza, Maria Limardo ha scelto uno dei candidati nella lista di Forza Italia che l’avevano sostenuta alle ultime amministrative

È l’avvocato Domenico Francica (in foto), 52 anni, il nuovo componente della giunta comunale di Vibo Valentia che prenderà il posto dell’ex assessore Gaetano Pacienza, la cui nomina è stata revocata dal sindaco Maria Limardo in seguito alla mancata costituzione di parte civile nel troncone con rito immediato del processo Rinascita-Scott in corso dinanzi al Tribunale di Vibo. Lo stesso primo cittadino, con proprio decreto, ha dunque individuato nella serata di oggi il successore, raccogliendo le indicazioni pervenute dal gruppo consiliare Città futura (di cui era espressione anche Pacienza) che fa capo al consigliere regionale vibonese Vito Pitaro. Francica, residente nella frazione Portosalvo, alle ultime elezioni amministrative compariva quale candidato nella lista di Forza Italia a sostegno della stessa Limardo. Al nuovo membro dell’esecutivo il sindaco ha trasferito le medesime deleghe già in capo a Pacienza e dunque: Affari legali e contenzioso, Politiche e rapporti con le frazioni; Decentramento dei servizi amministrativi comunali; Commercio; Politiche del commercio; Suap; Industria, artigianato, agricoltura; Manifestazioni ed eventi; Pubblicità e pubbliche affissioni; Tutela del consumatore; Tso.