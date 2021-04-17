L’espansione del gruppo consiliare di Forza Italia determina la nuova rimodulazione della Giunta. A farne le spese la delegata all’Istruzione le cui competenze erano già state in parte ridimensionate dal sindaco

Salta un’altra poltrona all’interno della Giunta comunale di Vibo Valentia. Una poltrona da tempo “calda”, già attenzionata e al centro delle polemiche per una serie di attività amministrative, tanto da subire un drastico ridimensionamento da parte del sindaco Maria Limardo. Lo scranno in questione è (era) quello di Franca Falduto, già titolare della delega all’Istruzione, cui già era stata tolta la competenza sulle Politiche sociali, settore avocato a sé dal primo cittadino.

Nella mattinata di oggi, in virtù dell’espansione del gruppo consiliare di Forza Italia – lievitato da sette a 13 componenti – la Falduto ha dovuto far posto ad un esponente indicato da tale compagine… in nome della forza dei numeri. A prendere il suo posto sarà Rosamaria Santacaterina, professionista vibonese, cui il sindaco ha affidato non solo la delega alla Pubblica istruzione e servizi connessi allo studio, ma anche ad Assistenza scolastica; Comunità educativa; Rapporti con le Università e con gli altri enti di istruzione; Politiche e progettualità comunitarie e rapporti internazionali; Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; Politiche per persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; Pianificazione ed attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (Pac); Immigrazione e politiche di integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale; Politiche di cooperazione; Banca del tempo; Tso.

Il sindaco cede, dunque, anche le deleghe dalle quali aveva sollevato il suo ormai ex assessore, ma ne mantiene comunque di numerose. Eccole: Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica; Autismo; Eventi Culturali; Premio Città di Vibo Valentia; Made in Vibo Valentia; Orti sociali; Gestione e programmazione delle attività portuali; Pennello; Politiche intercomunali e di area vasta; Beni confiscati e associazione antiracket e antiusura; Affari istituzionali, Rapporti con la Regione, Provincia, Comune e Asp; Rapporti con le associazioni; Politiche per il benessere degli animali e randagismo.

«Motivi di opportunità politica, al fine di imprimere maggior impulso alle attività amministrative» vengono evocati dal sindaco per chiarire la decisione. Contestualmente, Maria Limardo tiene a precisare che il «provvedimento non implica nessun genere di valutazione sulle qualità personali o professionali dell’assessore Franca Falduto, ben note e confermate, né è da intendersi sanzionatorio, ma piuttosto finalizzato a garantire una più efficace prosecuzione del mandato amministrativo».