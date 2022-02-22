In aula, tra gli altri argomenti, arrivano la questione relativa al tetto della scuola di Portosalvo e lo stato dei Mercati Generali di località Aeroporto

Convocato dal presidente dell’aula Rino Putrino il consiglio comunale di Vibo Valentia, in seduta straordinaria, per venerdì 25 febbraio, alle ore 8,30, ed in eventuale II convocazione per il giorno seguente, 26 febbraio, alle ore 9,30. La seduta si terrà nel pieno rispetto delle misure anti-Covid 19. In apertura dei lavori, dopo le eventuali comunicazioni da parte del presidente Rino Putrino o del sindaco Maria Limardo, seguiranno due interrogazioni relative ai seguenti argomenti: “Tetto scuola Porto Salvo”, presentata dai consiglieri Stefano Luciano e Stefano Soriano (gruppo del Pd), e lo “Stato dell’arte e situazione precarietà dei Mercati Generali” di località Aeroporto, presentata dai consiglieri Stefano Luciano, Laura Pugliese e Stefano Soriano (gruppo del Pd). Quindi, le due proposte di deliberazione avente ad oggetto: “Acquisizione al patrimonio immobiliare comunale indisponibile dei beni confiscati dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) siti nel comune di Vibo Valentia”, nonché “L’approvazione regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio e loro diffusione”. [Continua in basso]

Chiuderà i lavori dell’assemblea una lunga serie di ordini del giorno: “Emergenza sanitaria”, presentato dai consiglieri comunali Laura Pugliese (Pd) più altri otto; “Strada via Cementificio”, presentato dai consiglieri comunali Stefano Soriano e Stefano Luciano (Pd). “Problematica della Biblioteca comunale”, presentato dal consigliere comunale Stefano Luciano (Pd). “Atto di indirizzo volto alla bonifica immediata della strada via Cementificio”, presentato dal consigliere comunale Stefano Soriano (Pd). “Atto d’indirizzo volto all’avvio del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Patrik George Zaki”, a firma dei consiglieri Stefano Soriano, Domenico Santoro, Elisa Fatelli, Laura Pugliese, Lorenza Scrugli, Silvio Pisani, Pietro Comito, Stefano Luciano. “Biblioteca comunale-patrimonio librario”, presentata dal consigliere comunale Stefano Luciano (Pd). “Progetto Valentia-14 Comuni”, presentata dai consiglieri comunali Domenico Santoro più altri otto. “Trasferimento della scuola Murmura”, presentato dal consigliere comunale Stefano Luciano (Pd). “Situazione dei lavoratori legge regionale numero 15/2008 ente utilizzatore Comune di Vibo Valentia”, presentata dai consiglieri comunali Giuseppe Russo, Katia Franzè, Elisa Fatelli, Azzurra Arena e Pietro Comito (Cambiamo-Coraggio Italia).