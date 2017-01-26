Prende il posto dell’ingegner Bruno Cutrì dimessosi lo scorso 20 gennaio. Tra le prerogative del nuovo assessore la digitalizzazione dei servizi comunali e la realizzazione e della “Smart City”

Il sindaco di Vibo Valentia Elio Costa ha provveduto, nella mattinata di oggi, con proprio decreto, ha formalizzare la nomina di Silvia Riga quale nuova componente della giunta comunale di Vibo Valentia.

Riga, già curatrice della campagna elettorale del primo cittadino vibonese, prenderà il posto del dimissionario Bruno Cutrì il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico il 20 gennaio scorso.

Il neo assessore “eredita” dall’ingegnere Cutrì la delega alle Innovazioni Tecnologiche e, nello specifico, si occuperà di bandi, gare e contratti, attuazione del protocollo di legalità; gestione integrata reti tecnologiche con creazione banda larga, digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi comunali e gestione comunitaria, miglioramento accesso WI-FI e realizzazione Hot-Spot pubblici conformemente a programma europeo; avvio realizzazione Città intelligente (Smart City); realizzazione, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, del Polo riguardante le tecnologie informatiche e le telecomunicazioni (Ict: Information, Comunication, Tecnology) articolato in tre settori indicati nel programma Attivazioni iniziative ripartizioni; Accise.