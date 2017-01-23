L’avvocato vibonese in quota Forza Italia subentra al posto della “defenestrata” De Marco raccogliendone le deleghe agli Affari generali e al Personale

Il sindaco di Vibo Valentia, Elio Costa, ha provveduto con proprio decreto a nominare l’avvocato Raffaele Manduca nuovo componente della sua Giunta. Il professionista vibonese, in quota Forza Italia, subentra così all’ex assessore Loredana De Marco, rispetto alla cui posizione era stato, non senza polemiche, lo stesso partito a chiedere un avvicendamento.

Costa scarica la De Marco, la prima mossa del rimpasto è firmata Forza Italia

Manduca dunque raccoglie le deleghe già in capo alla De Marco (Affari generali e Personale) che prevedono, nello specifico, competenze in ordine a gestione delle risorse umane, politiche del personale, organizzazione e metodo di gestione dei servizi; relazioni sindacali; politiche degli orari, politiche residenziali; sicurezza sui luoghi di lavoro; anagrafe, stato civile, servizi elettorali; protocollo; statistiche, archivio storico; affari legali, contenzioso, tutela della legalità e vigilanza applicazione protocollo legalità, bandi, gare e contratti; sistema informativo, gestione sito web istituzionale, Ced, telefonia; gestione rapporti organi istituzionali; legalità e trasparenza.