Anche al sindacalista Confasi non va giù la decisione del primo cittadino di fare marcia indietro sul decimo assessore. Critiche all’intero operato dell’amministrazione, lontana dai problemi reali

“La decisione del sindaco di Vibo Valentia di ritornare indietro sulla decisione assunta di istituire il decimo assessore ha dell’incredibile. Ancora una volta Elio Costa, folgorato sulla via di damasco come se gestisse il condominio di casa propria, con superficialità imbarazzante mette nuovamente la palla al centro”. Questo l’affondo di Gianni Patania, sindacalista Confasi, il quale sottolinea la circostanza in base alla quale “l’amministrazione comunale naviga a vista, avendo abbandonato le priorità per rilanciare il territorio e rasentando ormai il ridicolo. Vorremmo da oggi in poi sentire il capo dell’amministrazione comunale – incalza il sindacalista – parlare di problemi concreti che affliggono questa città, iniziando dal rilancio delle marinate che soffrono di manifesta incapacità gestionale della cosa pubblica.

Il sindaco è pronto ad istituire il decimo assessore all’immigrazione ma sorvola poi sulla chiusura di via stazione ormai da due anni per il famoso sottopasso, sul degrado della zona Pennello, spazzato via dalle mareggiate, sul rilancio del porto come volano turistico dell’intera provincia, sulla riconversione di alcuni siti industriali che porterebbero lavoro in questa città, sul piano spiaggia, sulla differenziata, ecc. Si continua invece ad andare avanti – sottolinea Patania – come se il percorso amministrativo tracciato dal sindaco Costa stia portando benefici al territorio. Siamo in presenza di un sindaco che ha disatteso tutte le promesse fatte in campagna elettorale, adesso sicuramente per recuperare la pessima figura fatta sulla nomina dell’assessore cercherà di fare l’acrobata per non sentirsi nano e, ancora una volta, a pagare un prezzo salato saranno i cittadini. In bocca al lupo sindaco Costa”.

