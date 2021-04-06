Gianni Milasi, critico con chiusura delle attività in base ai codici Ateco, invita ad andare avanti nella protesta contro le scelte del Governo

A seguito della manifestazione svoltasi stamattina dinanzi alla Prefettura di Vibo Valentia, indetta dai commercianti, baristi e ristoratori, il dipartimento provinciale “Impresa e mondi produttivi” di Fratelli d’Italia si dice “vicino a tutte le categorie colpite da questo ennesimo ed inopportuno decreto. Fratelli d’Italia – spiega in una nota Gianni Milasi – oltre ad essere l’unico partito di opposizione all’attuale Governo, è stato da sempre l’unico partito a criticare la chiusura delle attività in base ai codici Ateco. Ancora una volta la Calabria si ritrova ad essere nuovamente in zona rossa, non tanto per il numero dei contagi, ma per la cattiva gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del precedente e dell’attuale Governo che, a distanza di un anno, non ha ancora erogato i tanto decantati e sospirati ristori. Giusto oggi, come un anno fa, Giuseppe Conte dichiarava alla stampa l’erogazione di 750 miliardi di liquidità per le imprese, che purtroppo non solo non hanno ricevuto, ma altresì hanno solo ricevuto cartelle di pagamento da parte dell’erario. È ora che il Governo – secondo Fratelli d’Italia – si decida ad intraprendere le dovute azioni a sostegno delle imprese tutte e dar loro la possibilità di poter ripartire con sicurezza. Il dipartimento “Impresa e mondi produttivi” di Fdi rinnova la vicinanza alle categorie oggetto di chiusura, invitandole ad andare avanti con la rivendicazione dei loro diritti, nel pieno rispetto delle normative di prevenzione Covid vigenti”.

LEGGI ANCHE: Bar e ristoranti chiusi, manifestazione di protesta anche a Vibo

Le lacrime e la rabbia di Francesco: «Vi racconto come il Covid ha distrutto la mia vita» – Video