Per il dirigente provinciale di Forza Italia occorre convocare in tempi rapidi il consiglio comunale per capire se e con chi andare avanti

In riferimento alla crisi politica che sta interessando il consiglio comunale e l’amministrazione del Comune di Vibo Valentia, coerentemente con le tesi sostenute dal senatore Giuseppe Mangialavori, con il quale condivido la necessità di dare un netto segnale di cambiamento per il bene del Comune e della comunità vibonese, avverto e ribadisco l’urgenza e l’indifferibilità di creare i presupposti responsabili nella scelta più opportuna della data di convocazione del consiglio comunale”.

E’ quanto dichiara il dirigente provinciale di Forza Italia, Antonino Daffinà. “Al di là della decisione finale, è giusto – spiega Daffinà – che siano tenuti in considerazione i termini necessari a consentire l’eventuale ricorso al voto, qualora dovesse materializzarsi ed essere approvata una mozione di sfiducia oppure si verificassero le ipotesi alternative delle dimissioni del sindaco Elio Costa o della maggioranza più uno dei consiglieri comunali. Quella attuale appare una situazione di stallo dalla quale è responsabilità di ciascun consigliere comunale uscire in tempi rapidi e dare risposte concrete ai cittadini che credono ancora nella buona e sana politica”.