Vibo Marina avrebbe garantito alle casse comunali circa 240mila euro tra sanzioni stradali e parcheggi a pagamento, ma a fronte di queste entrate continuerebbe a ricevere servizi ritenuti insufficienti sul fronte della viabilità, del decoro e della sicurezza. È su questo terreno che torna all’attacco il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Antonio Schiavello, che punta il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Romeo.

Secondo i dati richiamati dall’esponente di opposizione, oltre 200mila euro sarebbero stati incassati attraverso le multe e circa 40mila euro dalle strisce blu. Un quadro che Schiavello mette in relazione con le condizioni della frazione costiera, sottolineando come Vibo Marina sia l’unica frazione del territorio comunale, insieme al centro cittadino, nella quale siano presenti stalli di sosta a pagamento.

«Ci chiediamo che fine facciano questi soldi – afferma il capogruppo di FdI –. Da quando questa amministrazione si è insediata, a Vibo Marina non si è vista nemmeno la pittura per ridisegnare le strisce pedonali».

Nel mirino viabilità e isola pedonale

Il consigliere torna quindi sulle criticità che, a suo giudizio, avrebbero caratterizzato la stagione estiva appena trascorsa, concentrandosi in particolare sulla gestione della viabilità e dell’isola pedonale.

«Abbiamo appena trascorso un’estate paradossale con un’isola pedonale perennemente invasa dalle auto: più che passeggiare su un lungomare, sembrava di camminare nel parcheggio di un centro commerciale».

Schiavello rivendica allo stesso tempo le proposte avanzate dall’opposizione nel corso degli ultimi mesi. Tra queste c’è l’istituzione del disco orario, oggetto di un ordine del giorno presentato dallo stesso consigliere nel maggio scorso e, secondo quanto riferisce, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.

«Come opposizione abbiamo sempre cercato di essere propositivi – sostiene –: già lo scorso maggio ho presentato un ordine del giorno per l’istituzione del disco orario, approvato all’unanimità da tutta l’aula, ma purtroppo mai entrato in funzione».

«Vibo Marina merita rispetto e servizi»

La questione sarebbe stata riproposta dal capogruppo di Fratelli d’Italia anche durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. Schiavello sostiene però di non avere ricevuto risposte dalla Giunta sulle iniziative che l’amministrazione intende assumere per la frazione.

Da qui l’affondo politico: «Un’amministrazione che riscuote a piene mani dal territorio ma non riesce a garantire neanche il minimo sindacale in termini di decoro, viabilità e sicurezza dimostra una totale incapacità di gestione».

Per il consigliere il rapporto tra le somme incassate e gli interventi realizzati sul territorio rappresenterebbe dunque il cuore della questione. «Vibo Marina merita rispetto e servizi all’altezza delle risorse che produce», conclude Schiavello.