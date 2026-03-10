Dopo il sopralluogo e la presentazione dei lavori alla Tonnara di Bivona, arrivano i commenti del consigliere regionale Vito Pitaro e degli esponenti di Fratelli d’Italia Antonio Schiavello e Pasquale La Gamba

Dopo l’annuncio degli interventi per il rafforzamento del sistema di depurazione nel Vibonese – con investimenti complessivi da 9 milioni di euro di fondi Pnrr destinati in particolare agli impianti di Porto Salvo, Piscopio e Silica – arrivano le reazioni di esponenti politici del territorio. I commenti fanno seguito all’incontro operativo sulla depurazione che si è svolto a Bivona, nella Tonnara, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro.

Tra i primi a intervenire il consigliere regionale Vito Pitaro (Noi Moderati), che ha espresso soddisfazione per gli interventi programmati dalla Regione Calabria: «Si tratta di opere di grande rilevanza, pensate e progettate per migliorare in modo significativo l’efficienza della rete di depurazione e, di conseguenza, la qualità delle nostre acque e della balneazione, un tema cruciale per la salute dei cittadini e per lo sviluppo turistico della nostra costa. Questi interventi non sono semplici manutenzioni, ma scelte strategiche che guardano al futuro, alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione del nostro territorio. La Regione Calabria continua a investire con concretezza, responsabilità e visione, dimostrando attenzione verso le comunità e verso le esigenze reali dei cittadini. Come consigliere regionale, continuerò a seguire da vicino ogni fase dei lavori, garantendo trasparenza, vigilanza e impegno costante affinché queste opere diventino al più presto realtà».

Sulla stessa linea il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Vibo Valentia, Antonio Schiavello, che sottolinea il valore degli interventi annunciati: «Gli interventi annunciati oggi in conferenza stampa dall’Assessore Regionale, Antonio Montuoro, per il rafforzamento del sistema depurativo nel Vibonese rappresentano un segnale concreto e importante di attenzione da parte della Regione Calabria verso un tema strategico per il nostro territorio. L’azione portata avanti con attenzione dall’assessore Montuoro dimostra come, con visione e determinazione, sia possibile affrontare in maniera concreta una delle questioni più delicate per il nostro territorio. La depurazione rappresenta infatti una sfida centrale per la tutela dell’ambiente, per la qualità delle nostre acque e per lo sviluppo turistico della costa vibonese».

Secondo Schiavello, si tratta di interventi che «non solo miglioreranno l’efficienza della rete fognaria e depurativa, ma che produrranno anche ricadute importanti per la comunità. È infatti previsto un risparmio di circa 300mila euro annui per le casse comunali del Comune di Vibo Valentia, oltre alla garanzia di un sistema più efficiente in grado di contribuire in maniera significativa alla tutela del nostro mare. Grazie a questa visione e al lavoro portato avanti dall’assessore Montuoro si compie un passo decisivo verso l’obiettivo di garantire un mare pulito per tutto l’anno ai vibonesi e a tutti coloro che scelgono il nostro territorio, valorizzando il patrimonio ambientale e costiero che rappresenta una delle principali risorse della nostra comunità».

Infine interviene anche il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Pasquale La Gamba, che evidenzia come la questione della depurazione rappresenti da tempo una priorità politica per il partito: «Gli interventi annunciati oggi sul sistema depurativo del territorio vibonese rappresentano un risultato importante e confermano l’attenzione della Regione Calabria verso una delle questioni più delicate e strategiche per il nostro territorio. Il rafforzamento e l’ammodernamento del sistema depurativo rappresentano da sempre una delle battaglie storiche di Fratelli d’Italia. Si tratta di una priorità sulla quale il nostro partito ha insistito con determinazione, nella consapevolezza che la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del mare siano condizioni fondamentali per garantire qualità della vita ai cittadini e prospettive di sviluppo al nostro territorio. Gli oltre 9 milioni di euro di investimenti previsti per Vibo Valentia, tra risorse del PNRR e fondi regionali, dimostrano come oggi si stia finalmente intervenendo in modo concreto su un settore strategico. Il potenziamento degli impianti di Porto Salvo e Piscopio, insieme agli interventi previsti nell’ambito del progetto CEWS, consentirà di rendere il sistema depurativo più efficiente e moderno, con benefici tangibili sia sul piano ambientale sia su quello economico. Da sempre sosteniamo che non si può parlare seriamente di turismo senza affrontare con decisione le criticità ambientali. Interventi di questo tipo rappresentano quindi un passaggio fondamentale per la tutela del nostro mare e per garantire acque più pulite durante tutto l’anno».

«La difesa dell’ambiente e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale – aggiunge La Gamba – rappresentano una grande opportunità per l’intera comunità. Mare, paesaggio e territorio sono risorse straordinarie che, se adeguatamente tutelate, possono diventare un motore fondamentale di sviluppo turistico ed economico. In questa direzione si inserisce l’azione della Regione Calabria e dell’assessore Montuoro, che sta portando avanti un lavoro importante per rafforzare infrastrutture essenziali e restituire pieno valore al patrimonio ambientale del nostro territorio».