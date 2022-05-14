In campo il primo cittadino uscente Cosimo Damiano Piromalli e l’ex vicesindaco Maurizio Marchese

Al Comune di Spadola sarà corsa a due per la carica di sindaco e due sono le liste presentate. A scendere in campo in vista del voto del prossimo 12 giugno sono il primo cittadino uscente Cosimo Damiano Piromalli e l’ex vicesindaco Maurizio Marchese.

Con “Insieme Per Spadola”, a sostegno del candidato sindaco Cosmo Damiano Piromalli, sono candidati a consigliere: Antonio Maria Rosso, Raffaele Barbara, Bruno Gallè, Angelo Versace, Vitantonio Tassone, Francesco Filardo, Bruno Arena, Gerardo Vavalà, Rocco Tassone, Gessica Garcea.



Con la lista “Uniti per Spadola”, a sostegno dell’aspirante primo cittadino Maurizio Marchese (già vicsindaco con Piromalli), sono candidati a consigliere: Francesco Arena, Giovanni Ionadi, Domenico Lacaria, Cosimina Lampasi, Nicola Antonio Procopio, Nicola Zaffino, Rosalia Papasodaro, Alberto Iaconis.