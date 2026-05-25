Scrutinio completato nell’unica sezione: 244 preferenze per la compagine vincente, 207 per quella. Alle urne 460 cittadini su 1.302 aventi diritto, affluenza al 35,33%. Nel dicembre scorso l’amministrazione guidata da Mazzotta era caduta per le dimissioni di sei consiglieri

Abdon Servello è il nuovo sindaco del Comune di Vallelonga. Lo scrutinio nell’unica sezione del centro delle Preserre vibonesi assegna la vittoria alla lista "Vallelonga Impegno Comune", che ottiene 244 voti, pari al 54,10% delle preferenze valide.

Battuta la candidata Maria Grazia Mazzotta, ex sindaca e guida della lista "Uniti per Vallelonga", che si ferma a 207 voti, pari al 45,90%. Uno scarto di 37 preferenze che chiude una competizione arrivata dopo mesi segnati dalla fine anticipata della precedente esperienza amministrativa.

Il ritorno alle urne dopo la crisi politica

Il voto di Vallelonga aveva un peso particolare per la storia recente del Comune. L’amministrazione guidata da Mazzotta, eletta nel 2024, era arrivata al capolinea alla vigilia di Natale dopo le dimissioni contestuali di sei consiglieri comunali, tre di maggioranza e tre di minoranza.

La crisi aveva fatto venire meno i numeri necessari per la prosecuzione del mandato, aprendo la strada al commissariamento dell’ente. Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, aveva quindi disposto la sospensione del Consiglio comunale e nominato commissaria prefettizia Maria Luisa Greco, viceprefetto aggiunto, con i poteri spettanti a sindaco, giunta e Consiglio.

I numeri della sfida

Secondo i dati aggiornati alle 18.07 del 25 maggio 2026, i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 451. Servello conquista la maggioranza dei consensi e riporta il Comune a una guida politica dopo la fase commissariale.

La ripartizione dei seggi assegna 7 posti alla lista di maggioranza, mentre alla minoranza spettano 3 rappresentanti in Consiglio, compreso quello della candidata sindaca non eletta.

Affluenza al 35,33%

Gli elettori chiamati alle urne erano 1.302. Hanno votato 460 cittadini, con un’affluenza pari al 35,33%. Le schede nulle sono state 6, le bianche 3, mentre non risultano schede contestate.