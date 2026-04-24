Ufficializzate le candidature in vista del voto del 24 e 25 maggio. La maggioranza uscente del gruppo Liberamente si ripropone ai cittadini contro Rinascita comune e La restanza

Sono state depositate con largo anticipo rispetto alla scadenza dei termini (prevista per domani a mezzogiorno) le liste che si contenderanno la maggioranza del Consiglio comunale di Serra San Bruno nella tornata elettorale dei prossimi 24 e 25 maggio.

Tre, come previsto, le compagini ai nastri di partenza in una contesa che ha, come prevedibile, riacceso il clima politico nel più popoloso tra i centri vibonesi che torneranno alle urne tra un mese.

Punta alla rielezione la maggioranza uscente guidata dal sindaco Alfredo Barillari, che si affida alla ormai collaudata squadra di Liberamente con la quale ha trionfato con un ampio consenso alle ultime consultazioni.

A sfidarlo, come detto, saranno due liste. La prima fa riferimento all’area del Partito democratico animata dall’ex sindaco e consigliere regionale Luigi Tassone e sarà guidata dal candidato sindaco Vincenzo Damiani. Nella sua lista Rinascita comune è confluita anche Valeria Giancotti, esponente dell’area di Ernesto Alecci, che ha fatto un passo indietro in nome dell’unità del centrosinistra. Tra i 12 candidati consiglieri lo stesso Luigi Tassone.

Terzo contendente nella corsa a palazzo è Adriano Tassone, a capo della lista La restanza in cui trovano posto diversi aspiranti consiglieri comunali vicini all’ex parlamentare Brunello Censore. Tra questi anche il figlio Salvatore.

Le liste complete

Liberamente - candidato a sindaco Alfredo Barillari

Candidati consiglieri: Vincenzo Albanese, Raffaella Ariganello, Rosanna Federico, Carmine Franzè, Daniele Galeano, Valerio Antonio Lagrotteria, Sabina Maiolo, Maria Grazia Pelaia, Assunta Spatola, Fabio Valente, Giuseppe Antonio Zaffino, Salvatore Zaffino.

Rinascita Comune - candidato a sindaco Vincenzo Damiani

Candidati consiglieri: Valeria Giancotti, Adele Teresa La Rizza, Raffaele Lo Iacono, Mirko Paolo Miladinski, Antonio Procopio, Francesca Pupo, Giuseppina Pupo, Vito Michele Regio, Luca Rullo, Tatiana Spatula, Concetta Tassone, Luigi Tassone.

La restanza - candidato a sindaco Adriano Tassone

Candidati consiglieri: Raffaele Campese, Salvatore Censore, Raffaele Antonio Cirillo, Gregorio De Caria, Giuseppe De Raffele, Maria Rosaria Franzè, Maria Teresa Marino, Cosimina Pisani, Nensy Rachiele, Francesco Tassone, Domenico Zaffino, Giuseppe Zangari.