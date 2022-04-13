È il 26enne Fabio Signoretta, esperto di Pnrr, fondi europei e regionali, di recente selezionato "Ambasciatore italiano per l’Anno europeo dei giovani"

Con l’avvicinarsi della data del 12 giugno, anche sui territori comunali del Vibonese in cui i cittadini saranno chiamati ad eleggere il loro nuovo sindaco si cominciano a delineare i primi scenari. A Ionadi, ad esempio, della partita inerente alle prossime elezioni amministrative farà sicuramente parte Fabio Signoretta. L’annuncio della sua candidatura a primo cittadino è arrivato pochi minuti fa. «Ci sono dei momenti della vita – spiega il 26enne esperto in materia di fondi europei – in cui coraggio e determinazione devono prendere il sopravvento sulle incertezze. Ho deciso quindi di rispondere presente alla chiamata del mio territorio e di scendere in campo alle prossime elezioni amministrative di Ionadi come candidato a sindaco. Ho fatto questa scelta perché ho deciso di rimanere nelle mia terra – aggiunge – e di spendere le mie competenze in ambito di Pnrr, fondi europei e fondi regionali a favore della mia comunità, affiancato da una squadra forte e dinamica che possa rispondere alle sfide del futuro. Lo faremo “Per Ionadi”, lo faremo con entusiasmo, passione e responsabilità, nella convinzione che per scrivere il futuro serve il coraggio di mettersi in gioco».

Fabio Signoretta, tra l’altro, per il suo impegno sul territorio e la conoscenza delle istituzioni, nelle scorse settimane è stato selezionato dal Consiglio d’Europa tra i quaranta ambasciatori italiani, nell’ambito dell’Anno dei giovani. Tra i titoli di studio conseguiti annovera il Master “Management e Leadership” presso “Il Sole 24 Ore – Business School”. Dal 2013 al 2015 è stato presidente della Consulta degli studenti della Calabria. Nonostante la sua giovane età, dalla sua vanta anche una precedente esperienza tra gli scranni del Comune di Ionadi, in questo caso nella veste di consigliere di minoranza e primo degli eletti. Incassata la candidatura di Signoretta, si attende adesso di capire quando l’attuale sindaco Antonio Arena scioglierà la riserva, riguardo a una sua riproposizione davanti agli elettori, tra l’altro richiesta a gran voce dalla maggioranza che lo sostiene. E, ancora, se alla lunga della partita (oggi in fase preliminare) entreranno a far parte anche altri contendenti.