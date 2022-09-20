Il vibonese occupa il terzo posto nel listino plurinominale per Palazzo Madama

Per quanto riguarda la Lega, il capolista al Senato nel plurinominale (ossia listino proporzionale) in Calabria è ancora una volta Matteo Salvini. Seguono l’assessore regionale Tilde Minasi – che ha ricoperto l’incarico per qualche mese per poi optare per un posto in giunta regionale -, il senatore vibonese uscente Fausto De Angelis: 49 anni, amministratore unico della Mephite Srl di Vibo Valentia, Dal 2010 al 2015 ha ricoperto la carica di consigliere comunale a Vibo Valentia eletto nelle file del Popolo delle Libertà. Secondo dei non eletti nella circoscrizione Calabria per la Lega alle elezioni del 2018, si insedia come senatore nel marzo del2022 a seguito delle dimissioni della collega Tilde Minasi, incompatibile in quanto assessore regionale. Chiude Caterina Capponi. Alla Camera – sempre nel plurinominale – capolista l’attuale capogruppo alla Regione Simona Loizzo, quindi il commissario regionale Giacomo Saccomanno, Maria Carmela Iannini e Nicola Daniele. Nell’uninominale al Senato Catanzaro-Vibo-Reggio è, infine, candidata sempre Tilde Minasi.

