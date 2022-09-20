L’attuale coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni al terzo posto nel plurinominale

Ecco i candidati di Fratelli d’Italia nei collegi plurinominali di Senato e Camera. Il candidato capolista al Senato per il plurinominale (o listino proporzionale) in Calabria è l’attuale assessore regionale al Turismo, Fausto Orsomarso, mentre alla Camera dei deputati la lista plurinominale sarà guidata dal deputato uscente Wanda Ferro. Tornando al plurinominale per il Senato, dietro Fausto Orsomarso sono candidati la reggina Giovanna Cusumano, mentre il vibonese Pasquale La Gamba è candidato al terzo posto: 46 anni, dipendente Aterp, attuale coordinatore provinciale di Fdi e già assessore comunale e vicesindaco nella giunta del Comune di Vibo guidata da Nicola D’Agostino. Quarto posto per la crotonese Adele Bottaro. Per la Camera dei deputati, dietro Wanda Ferro sono candidati l’ex europarlamentare Alfredo Antoniozzi, Eugenia Roccella e Giovanni Calabrese (sindaco di Locri). Fratelli d’Italia, infine, non ha suoi candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato che interessano gli elettori del territorio vibonese.

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati di Noi Moderati: Bevilacqua capolista al Senato

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati della Lega: De Angelis ci riprova per il Senato

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati del M5S: Tucci tenta il bis alla Camera

LEGGI ANCHE: Elezioni politiche 2022, i candidati del Pd: Esposito e poi il sostegno alla Nesci