Per il dirigente del Pd: «La scelta del candidato, specie nel metodo, lascia adito a molteplici perplessità, ma ribadisco il mio impegno politico»

“Confermo le critiche in merito alla gestione sulla scelta del candidato alla presidenza della Provincia”. A dichiararlo è Marcello Giannini, dirigente del Pd, in merito ai rilievi mossi da Domenico Lagadari il quale, da componente della direzione provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, stamani ha affermato: “Mai ho avuto il piacere di incontrare Giannini nelle molte riunioni convocate, né l’ho visto interessarsi delle elezioni provinciali né di altre tematiche”. Così Domenico Lagadari, ha replicato alle dichiarazioni di Marcello Giannini che ha espresso critiche al segretario provinciale dem Giovanni Di Bartolo a seguito della candidatura del sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello a presidente della Provincia per la coalizione id centrosinistra.

A sua volta, Giannini specifica che: “benché sia del tutto scontato, dichiaro che il mio voto andrà per Giuseppe Condello. I Comuni nei quali esistono liste civiche con connotazioni diverse sono molteplici, anzi, a parte la città capoluogo, praticamente tutti. Ciò non modifica di una sola virgola quanto affermato nel precedente comunicato”. Proprio ieri, infatti, Marcello Giannini aveva dichiarato che “il segretario Di Bartolo, agendo in solitudine e senza la necessaria concertazione con gli organismi del partito all’uopo deputati e, quindi, senza il preventivo passaggio in direzione provinciale, ha avallato una candidatura che se da un lato svilisce il nostro partito dall’altro non rappresenta una espressione chiara e definitiva di quel campo largo di centrosinistra che tanto si decanta. Questa è la realtà, che in quanto tale è sotto gli occhi di tutti, il resto sono solo chiacchiere che non fanno altro che mortificare il Partito Democratico vibonese che ha un reale e necessario bisogno di un repentino cambio di passo”. [Continua in basso]

Ad ogni modo secondo Giannini : “La scelta del candidato a Presidente della Provincia, specie nel metodo, lascia adito a molteplici perplessità. Detto ciò non ho alcuna difficoltà a ribadire il mio impegno politico all’interno del Pd come ormai da tanti e tanti anni. Lo spirito che anima le mie azioni politiche e quelle di amministratore sono sempre dettate dal servizio e da profonde motivazioni progressiste. Continuerò a mantenere questo spirito e ad offrire il mio contributo alla politica e all’amministrazione locale in termini positivi”.

LEGGI ANCHE :Pd, pioggia di critiche per Di Bartolo anche dal dirigente Giannini: «Ha svilito il nostro partito»

Pd vibonese, Lagadari replica a Giannini: «Dica se voterà per Giuseppe Condello»